В Москве артисты представили культуру донского казачества

Вторая казачья ассамблея состоялась в Москве в рамках форума RU.Локация. С музыкальными и хореографическими номерами выступили казаки из Ростовской области.

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Развлекательную программу «Казачество, каким его не знала Москва» связали с празднованием Масленицы. Под куполом Петровского Путевого дворца выступили ходулисты, певцы с традиционными песнями и музыканты, исполнившие казачьи песни в современном жанре неофолк.

В завершение концерта Ирина Узденова прочла речь о красоте донского края и важности сохранения казачьей традиции. Семья Узденовых на протяжении 20 лет занимается проектами по восстановлению культуры донского казачества. За эту работу председатель Заксобрания Ростовской области вручил предпринимательнице почетную награду.

Гостями концерта, среди прочих, стали представители Министерств, Госдумы и администрации Президента, а также Певел Деревянко, Ани Лорак, Андрей Малахов и другие деятели искусства.

Дмитрий Ковалевский