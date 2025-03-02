Главные новости за неделю 24 февраля — 2 марта. Ростов-на-Дону и область

Гимнаст Никита Нагорный попал под санкции Евросоюза. Ему запретили въезд в страны ЕС.

Джонатан Альба сменил Валерия Карпина на посту главного тренера ФК «Ростов». Валерий Карпин ушел в отставку, чтобы сконцентрироваться на тренировке сборной.

Врио губернатора Ростовской области назначил своего нового заместителя. Им стал Артем Карцев.

Арендодатель ТРЦ «Рио» в Ростове вошел в рейтинг «королей» недвижимости. «МКапитал» занимает 13-е место в рейтинге.

СБУ выдвинула заочное обвинение Юрию Слюсарю. Ему в вину ставят работу в «Объединенной авиастроительной корпорации».

В Ростовской области назначены двое председателей судов. Согласно указу президента, председателем Зимовниковского районного суда стал Дмитрий Яковенко.

«Ростов» сыграл вничью в первом матче года с «Динамо». Счет матча — 1:1.