«Ростов» сыграл вничью в первом матче года с «Динамо»

ФК «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» в первом матче года. Игра на домашней арене завершилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Встреча стала для команды не только первой в 2025 году после зимних каникул, но и первой игрой по руководством нового главного тренера Джонатана Альбы. Единственный мяч в ворота соперников со стороны дончан забил Мохаммад Мохеби.

Следующую игру «Ростов» проведет уже 8 марта с «Оренбургом» в рамках Чемпионата России. Сейчас клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице. Из последних пяти встреч четыре оказались для ростовчан победными, последняя — завершилась с равным счетом.

Дмитрий Ковалевский