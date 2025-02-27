Арендодатель ТРЦ «Рио» в Ростове вошел в рейтинг «королей» недвижимости

Компания «МКапитал», сдающая в аренду площади торгово-развлекательного центра «Рио» по пр. Михаила Нагибина в донской столице, вошла в топ-30 «королей» российской недвижимости. Рейтинг составил Forbes на основе данных консалтинговых компаний рынка недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт ТРЦ «РИО» Фото: Сайт ТРЦ «РИО»

«МКапитал» занимает 13-е место в рейтинге. Доходы от аренды в 2024 году увеличились на 77,8%, до $160 млн. Общая торговая площадь составляет 100 тыс. кв. м.

Компанией владеет Александр Занадворов. Она специализируется на управлении и развитии крупных объектов коммерческой недвижимости. В портфель «МКапитал» входят ТЦ «Охотный Ряд» в Москве (63 тыс. кв. м) и ТРЦ «Шоколад» в Реутове (165 тыс. кв. м).

Анастасия Казуков