В Ростовской области назначены двое председателей судов

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом от 21 февраля 2025 года назначил двух новых председателей судов в в Ростовской области. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно указу президента, председателем Зимовниковского районного суда стал Дмитрий Яковенко. Первомайский районный суд донской столицы возглавила Наталия Ремизова.

Срок их судейских полномочий составит шесть лет.

Анастасия Казуков