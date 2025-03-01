В Ростовской области назначены двое председателей судов
Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом от 21 февраля 2025 года назначил двух новых председателей судов в в Ростовской области. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно указу президента, председателем Зимовниковского районного суда стал Дмитрий Яковенко. Первомайский районный суд донской столицы возглавила Наталия Ремизова.
Срок их судейских полномочий составит шесть лет.