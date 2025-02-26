Врио губернатора Ростовской области назначил своего нового заместителя
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил своим новым заместителем Артема Карцева. Он будет курировать работу представительства региона при правительстве РФ. Об этом глава области сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
На новой должности господину Карцеву предстоит укрепить взаимодействие региона с федеральным центром и расширить участие Ростовской области в федеральных проектах, а также программах.
«Геополитическая обстановка сегодня и в целом ситуация в регионе требует от нас больших усилий в решении задач, которые ставит Президент и наши жители. Уверен, опыт Артема Анатольевича будет в этом полезен», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Артем Карцев окончил РВВДКУ (Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище), имеет также высшее юридическое образование. Он работал замдиректора департамента Минпромторга России, генеральным директором научно-производственного предприятия «Гамма».