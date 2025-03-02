В Перми подожгли банкомат «Альфа-Банка»

В Перми новая попытка поджечь банкомат. Как сообщают пермские СМИ со ссылкой на полицию, 2 марта ночью женщина 1978 года рождения подожгла банкомат, установленный при входе в офис «Альфа-Банка» в бизнес-центре «НИУМС» (ул. Попова, 66). Инцидент произошел в 5 утра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: в-курсе.ру Фото: в-курсе.ру

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемую. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Ранее, 23 декабря 2024 года, в Перми подожгли банкоматы «Сбера» в жилых домах — на Мира, Мира, 6А и Ленина, 75.