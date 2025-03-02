«Текст»: с начала года посещаемость пермских кинотеатров упала на 23%

Посещаемость пермских кинотеатров в начале года снизилась примерно на 23%, сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на данные ЕАИС. Согласно им – с начала года и по 23 февраля в Перми было продано рекордно низкое число билетов – 360 тыс.

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Однако за счет роста цен на них общая выручка пермских мультиплексов снизилась лишь на 5% (164 млн руб.). Издание отмечает, что в начале года билет в пермский кинотеатр в среднем стоил в среднем 462 рубля.

Снижение посещаемости кинотеатров отмечается по всей стране, что объясняется экспертами отсутствием кассовых премьер и дорогими билетами.