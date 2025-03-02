Полиция опросила мужчину, избившего своего пасынка

Сотрудники полиции опросили мужчину, который в ходе конфликта ударил своего пасынка. Как следует из официального сообщения, предварительно установлено, что 1 марта около 14 часов в ходе семейного конфликта в Свердловском районе Перми, мужчина толкнул пасынка 2015 года рождения, отчего он ударился о стену. Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции Свердловского района Перми, где был опрошен. Проверка инцидента продолжается. Также было выписано постановление о проведении медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.