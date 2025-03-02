Карусели хорошо раскрутились

Проблемы с импортом аттракционов подтолкнули российских производителей такого оборудования для парков развлечений увеличить объемы выпуска в среднем на 50% год к году. Активное развитие локальных производств — следствие высокого спроса на такой вид досуга со стороны россиян и господдержки индустрии. Кроме того, крупные зоны развлечений чаще стали открываться в торгцентрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

О том, что по итогам 2025 года объемы производства детских, семейных и экстремальных аттракционов в России могут увеличиться на 50% год к году, “Ъ” сообщили в Российской ассоциации парков и производителей аттракционов (РАППА). Планами нарастить количество выпускаемых аттракционов поделились и в «Аттрапласте» (производит такое оборудование в Алтайском крае). В этом году компания намерена выпустить на 30% больше единиц техники год к году. Нижегородская фабрика аттракционов «Сказка» в 2025 году готова нарастить производственный объем на 50% год к году, до 90 единиц. В полтора раза больше аттракционов в этом году планируют изготовить «Волгоградские аттракционы» и «Восток».

Основным драйвером роста этого сегмента является высокая потребность в импортозамещении со стороны операторов парков развлечений, констатирует партнер консалтинговой компании CMWP Марина Мережко.

По ее словам, иностранное оборудование доступно, но заказчику приходится сталкиваться с проблемами с оплатой, доставкой и обслуживанием такой техники.

В феврале 2025 года председатель правления холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев сообщил «Интерфаксу», что на фоне западных санкций в отношении России обслуживать существующее на территории парка оборудование стало намного сложнее. По его словам, для производства некоторых деталей используется система реверс-инжиниринга (производство копии по существующему образцу) — это позволяет создавать часть изделий в России.

Повлияла и низкая база прошлых лет, когда аттракционы российского производства не пользовались спросом, поскольку импортная техника выигрывала по качеству, ассортименту и уровню сервисной поддержки, говорит Марина Мережко. Стимулирует развитие отрасли разработанный Минпромторгом и Минэкономики в 2024 году федеральный проект, предусматривающий субсидирование закупки аттракционов, инвестиции в НИОКР и льготные кредиты для производителей такой техники, говорит вице-президент РАППА Игорь Родионов.

Кроме того, парки развлечений пользуются большим спросом у россиян, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Ольга Широкова. По ее словам, курорты, инвестируя в такие комплексы, пытаются расширить спектр досуга и привлечь еще больший поток туристов. Внутренний турпоток в России по итогам 2024 года вырос на 18% год к году, до 92 млн, говорил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сказывается на объемах производства активное открытие парков аттракционов в составе торговых центров, отмечает Марина Мережко.

Такие комплексы обычно занимают на территории торгцентров 0,4–7 тыс. кв. м, говорит руководитель направления торговой недвижимости консалтинговой компании IBC Real Estate Владимир Чернусь. У операторов таких парков есть специальные требования к размещению в торговых комплексах: высота потолков должна быть выше 4,5 м, а располагаться помещение должно не выше второго этажа, добавляет эксперт. По данным директора департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирины Царьковой, доля развлекательных зон в общем объеме торговых площадей достигает в Москве и Санкт-Петербурге 15% и 10% соответственно. Например, в 2024 году в торгцентре «Авиапарк» открыл свой комплекс на 7 тыс. кв. м оператор развлечений Joki Joya, а в этом году запланирован запуск детского парка TeikaBoom by Ksenia Borodina в торговом комплексе Hollywood в Санкт-Петербурге общей площадью 5 тыс. кв. м.

София Мешкова