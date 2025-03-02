Абаев: запрет мигрантам ввозить семьи в РФ вызвал озабоченность в Казахстане

Обсуждаемые в России законодательные поправки, запрещающие трудовым мигрантам ввозить свои семьи, вызывают озабоченность в казахстанском обществе. Об этом заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gov.kz Фото: Gov.kz

«Речь идет о судьбах людей, которые вносят вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», — подчеркнул дипломат «РИА Новости». Он напомнил, что связи между двумя странами имеют глубокие исторические корни: граждане России и Казахстана активно торгуют, посещают друг друга и работают.

Посол также отметил, что основой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются четыре свободы: движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Согласно договору о ЕАЭС, трудящиеся имеют право работать на территории стран-участниц без специальных разрешений, а члены их семей могут находиться в стране на срок действия трудового контракта. «Эти принципы важно соблюдать для укрепления экономических связей», — добавил Абаев.

Законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию в августе 2024 года предложила группа депутатов от ЛДПР. В сентябре идею запретить мигрантам привозить семьи на сезонные работы поддержал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Однако в ноябре правительство не поддержало законопроект и отправило его на доработку.