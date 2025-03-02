Еще один чиновник пермской мэрии перебрался в Пермский округ

Первый замглавы Мотовилихинского района Радик Назаров уволился с занимаемой должности по собственному желанию. В пресс-службе мэрии уточнили «Ъ-Прикамье», что «новая кандидатура определена, проходит необходимые для трудоустройства процедуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», господин Назаров трудоустроился в администрации Пермского муниципального округа. В пресс-службе окружной администрации уточнили, что он занял должность начальника управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа.

Господин Назаров стал еще одним чиновником, перешедшим на работу в Пермский округ. С 20 января главой района стала бывший первый замглавы Перми Ольга Андрианова, следом там нашли работу бывший начальник департамента градостроительства Мария Норова и начальник управления внешнего благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов.