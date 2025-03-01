Главные новости за 1 марта. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани предотвратили атаку дронов на компрессорную станцию «Турецкого потока». Дроны были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре уведомил главу МИД Турции Хакана Фидана об атаке на компрессорную станцию «Турецкого потока». Турецкий министр пообещал принять соответствующие меры.

Нос и губа ребенка, пострадавшего от нападения собак в Сочи, не прижились. Отец мальчика винит в этом следственные органы.

9-летнего мальчика, на которого напали две собаки в Сочи, перевезут в Москву.

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими. Следователи проводят проверку.

Спасатели нашли тело лыжника, который пропал после схода лавины в горах Сочи. Пропавший фрирайдер находился на глубине около 2,5 м.

Собственник танкера «Волгонефть-212» обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании 200 млн руб. с ООО «Кама Шиппинг». Заявление поступило 28 февраля и пока не принято к производству.

С 1 марта 2025 года в Краснодаре вступил в силу Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Документ будет действовать до 2044 года.