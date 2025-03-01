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Лавров сообщил Фидану о предпринятой атаке на станцию «Турецкого потока» в Анапе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре уведомил главу МИД Турции Хакана Фидана об атаке на компрессорную станцию «Турецкого потока». Турецкий министр пообещал принять соответствующие меры. Об атаке Минобороны России сообщило сегодня.

Фото: Пресс-служба МИД России

Фото: Пресс-служба МИД России

В ночь на 28 февраля Украина предприняла попытку нападения с применением трех БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Этот объект обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Российские системы ПВО сбили все три украинских дрона на безопасном расстоянии от станции. Сейчас компрессорная станция функционирует в штатном режиме, продолжая поставки газа.

Мария Удовик

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