Лавров сообщил Фидану о предпринятой атаке на станцию «Турецкого потока» в Анапе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре уведомил главу МИД Турции Хакана Фидана об атаке на компрессорную станцию «Турецкого потока». Турецкий министр пообещал принять соответствующие меры. Об атаке Минобороны России сообщило сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

В ночь на 28 февраля Украина предприняла попытку нападения с применением трех БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Этот объект обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Российские системы ПВО сбили все три украинских дрона на безопасном расстоянии от станции. Сейчас компрессорная станция функционирует в штатном режиме, продолжая поставки газа.

Мария Удовик