Лавров сообщил Фидану о предпринятой атаке на станцию «Турецкого потока» в Анапе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре уведомил главу МИД Турции Хакана Фидана об атаке на компрессорную станцию «Турецкого потока». Турецкий министр пообещал принять соответствующие меры. Об атаке Минобороны России сообщило сегодня.
Фото: Пресс-служба МИД России
В ночь на 28 февраля Украина предприняла попытку нападения с применением трех БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Этот объект обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
Российские системы ПВО сбили все три украинских дрона на безопасном расстоянии от станции. Сейчас компрессорная станция функционирует в штатном режиме, продолжая поставки газа.