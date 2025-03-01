В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии на перекрестке улиц Седина и Буденного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 1 марта около 01:40. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Ceed проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Geely, который двигался на «зеленый». После удара Kia Ceed продолжил движение и врезался в стоявший Kia Bongo.

На месте аварии погибли водитель и двое пассажиров Kia Ceed. Еще одного пассажира с травмами различной степени тяжести бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Мария Удовик