Нос и губа мальчика, пострадавшего от нападения собак в Сочи, не прижились

Ребенку, на которого напали собаки в Сочи, не удалось восстановить утраченные ткани лица — нос и губа не прижились после операции. Об этом пишет издание «Альфа Ньюс» со ссылкой на Валентина Королева, отца 9-летнего мальчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: издание «Альфа Ньюс» Фото: издание «Альфа Ньюс»

Отец пострадавшего ребенка Валентин Королев встретился со СМИ в Краснодаре и рассказал, что пересаженные фрагменты тканей оказались непригодны для трансплантации из-за истекшего времени. Господин Королев винит в этом следственные органы, которые, по его словам, затянули процесс передачи тканей врачам.

Нападение произошло в среду, 26 февраля, в Сочи. Две собаки сорвались с цепи и напали на ребенка, причинив ему множественные укушено-рваные раны лица. Потерпевшего доставили в Краснодар, где ему провели операцию по восстановлению лица. Однако спустя время врач сообщил отцу 9-летнего мальчика, что ткани не прижились. Операцию проводил хирург Грант Забунян.

48-летнему хозяину собак предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сочинец получил подписку о невыезде.

Мария Удовик