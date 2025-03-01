Пострадавшего от нападения собак в Сочи ребенка доставят в Москву

Мальчика, на которого напали две собаки в Сочи, планируют перевезти в Москву санавиацией. Сейчас оформляются необходимые документы, сообщает РИА Новости со ссылкой на отца потерпевшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 февраля около 09:30 в районе СНТ «Авиатор» в селе Лесное. Две хаски сорвались с цепи и напали на 9-летнего мальчика, нанеся ему множественные укушено-рваные раны лица. Ребенка экстренно доставили в Краснодар, где хирург Грант Забунян провел операцию по восстановлению лица. Однако позднее врач сообщил отцу, что трансплантация оказалась безуспешной, ткани не прижились. Валентин Королев, отец мальчика, винит в этом следственные органы, которые, по его словам, затянули процесс передачи тканей врачам.

Следователи предъявили обвинения хозяину животных, которым оказался 48-летний житель Сочи, по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Во время допроса сочинец признался, что «некоторое время не кормил собак».

Мария Удовик