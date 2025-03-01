Главные новости к утру 1 марта

Президент США Дональд Трамп по итогам провалившихся переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что хочет мира, но не видит стремления к этому со стороны Киева. Украине, по его словам, не понравится продолжать конфликт с Россией. Он добавил, что без поддержки Вашингтона Киев не сможет победить.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Саму встречу в Белом доме он назвал «фиаско». Владимир Зеленский ранее говорил, что не сделал ничего плохого и ему не за что извиняться.

Европейские политики на фоне спора президентов США и Украины высказались в поддержку Киева. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что «свободному миру нужен новый лидер», а председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Украину «быть сильной». Премьер Италии Джорджа Мелони позже предложила союзникам провести срочный саммит с участием США.

Газета The Washington Post узнала, что администрация президента США рассматривает прекращение всех текущих военных поставок Украине. По словам источников, решение может затронуть отправку радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет.

В Удомле в Тверской области фрагменты БПЛА попали в окно одной из квартир жилого дома, сообщил губернатор Игорь Руденя. Жителей разместили в одном из образовательных учреждений города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также писал, что беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде.