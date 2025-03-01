Премьер Италии созывает срочный саммит ЕС с участием США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим предложит своим союзникам провести срочный саммит с участием Вашингтона. Об этом она сообщила после переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые завершились перепалкой двух президентов.

«Каждый раскол Запада делает нас всех слабее и выгоден тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации»,— сказала Джорджа Мелони (цитата по Reuters). По ее словам, западные страны должны обсудить, как «справляться с серьезными вызовами, начиная с Украины».

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые прошли 28 февраля в Белом доме, переросли в спор из-за позиций сторон по урегулированию конфликта на Украине. Дональд Трамп позже заявил, что Вашингтон хочет мира, которого можно достичь «прямо сейчас». Владимир Зеленский, по его словам, намерен продолжать сражаться. Президент Украины в свою очередь сказал, что не сделал ничего плохого и ему не за что извиняться.

Пресс-конференция двух президентов была отменена, а подписание соглашения по полезным ископаемым не состоялось. Большинство европейских политиков высказались в поддержку Владимира Зеленского.

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