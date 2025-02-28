Главные новости за 28 февраля. Курск, Тамбов, Воронеж, Белгород
Врио вице-губернатора Курской области Андрей Белостоцкий покидает пост.
Суд в Тамбове отправил в СИЗО генерала Ивана Попова.
Врио министра образования Курской области стала Наталия Леонова.
В Воронежской области могут принять закон о запрете склонения к абортам.
Два мирных жителя пострадали при обстреле белгородского села.
Курский суд арестовал очередного бизнесмена за хищения при возведении укреплений.
Дефицит бюджета Тамбовской области в 2025 году вырос до 3,6 млрд рублей.
Баскетболистки курского «Динамо» обыграли оренбургскую «Надежду» с отрывом в очко.