Главные новости за 28 февраля. Курск, Тамбов, Воронеж, Белгород

Врио вице-губернатора Курской области Андрей Белостоцкий покидает пост.

Суд в Тамбове отправил в СИЗО генерала Ивана Попова.

Врио министра образования Курской области стала Наталия Леонова.

В Воронежской области могут принять закон о запрете склонения к абортам.

Два мирных жителя пострадали при обстреле белгородского села.

Курский суд арестовал очередного бизнесмена за хищения при возведении укреплений.

Дефицит бюджета Тамбовской области в 2025 году вырос до 3,6 млрд рублей.

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли оренбургскую «Надежду» с отрывом в очко.