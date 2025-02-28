Два мирных жителя пострадали при обстреле белгородского села

В результате обстрела села Архангельское Шебекинского округа Белгородской области пострадали мужчина и женщина. Они получили осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в горбольницу №2 в облцентре.

В результате попадания снаряда в четырех частных домовладениях были выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Также в одном из них была перебита газовая труба — аварийные бригады уже устранили утечку газа.

Также в городе Шебекино от удара FPV-дрона по стоянке предприятия осколками был посечен легковой автомобиль.

Алина Морозова