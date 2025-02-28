Врио министра образования Курской области стала Наталия Леонова

На пост врио министра образования и науки Курской области назначена Наталия Леонова. Об этом сообщили в облправительстве. Ранее госпожа Леонова занимала должность врио старшего советника губернатора Курской области.

С ноября 2024 года пост врио министра образования и науки региона занимал Виталий Рязанцев. Он ушел в отставку по собственному желанию в середине февраля. С 20 февраля обязанности министра исполняла Наталья Пархоменко, занимавшая должность первого заместителя господина Рязанцева.

Госпожа Леонова окончила Курский государственный университет. С июня 2021 года по октябрь 2024 года занимала должность директора Курского государственного цирка. Ранее работала секретарем в приемной экс-главы Курской области Романа Старовойта.

Егор Якимов