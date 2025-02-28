Суд в Тамбове отправил в СИЗО генерала Ивана Попова

Тамбовский гарнизонный военный суд по ходатайству прокуратуры ужесточил меру пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, которого судят по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 292 УК РФ). Как пишет ТАСС, его отправили в СИЗО-1 в Тамбове на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией Иван Попов во время заседания суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией Иван Попов во время заседания суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ъ» рассказывал, что гособвинение мотивировало ходатайство о заключении Ивана Попова под стражу тем, что он нарушал условия домашнего ареста, под которым находится, выезжая, в частности, на своей машине в Москву. Информация поступила от полиции, которая остановила по пути генерала для проверки документов.

Уголовное дело рассматривается с октября прошлого года. Помимо Ивана Попова на скамье подсудимых находится предприниматель Сергей Моисеев. По версии следствия, они похитили 114 млн руб., полученных от продажи металлоконструкций, выделенных Запорожью для строительства оборонительных сооружений. После ареста в прошлом году Иван Попов был заключен под стражу, но после освобожден под домашний арест.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев