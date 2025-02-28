Дефицит бюджета Тамбовской области в 2025 году вырос до 3,6 млрд рублей

Депутаты Тамбовской облдумы внесли изменения в закон о бюджете региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, согласно которым его дефицит вырос с 831 млн до 3,6 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

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Доходы бюджета почти не изменились и составляют 72,3 млрд руб., а расходы выросли с 72,9 до 75,9 млрд руб.

Средства, на которые были увеличены потенциальные затраты, являются нецелевыми остатками прошлого года, которые можно использовать в том числе на финансирование нацпроектов, добавили в облдуме.

В середине февраля сообщалось, что доходы и расходы бюджета Тамбова на 2025 год увеличили на 4,4 млрд руб.

О формировании областных бюджетов в макрорегионе на 2025 год — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов