Баскетболистки курского «Динамо» обыграли оренбургскую «Надежду» с отрывом в очко

Женский баскетбольный клуб «Динамо» обыграл оренбургскую «Надежду» в во втором раунде чемпионата премьер-лиги. Матч прошел в Оренбурге и завершился со счетом 65:66 (21:17, 21:17, 9:16, 14:16).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В курской команде отличились Дарья Репникова (15 очков), Ольга Фролкина (12 очков), Марина Голдырева и Александра Штанько (по десять очков).

По итогам встречи курское «Динамо» находится на пятом месте турнирной таблицы. Во втором раунде команда борется за первое–шестое место.

В предыдущем матче курянки уступили екатеринбургскому УГМК со счетом 60:56. Следующая игра запланирована на 6 марта — «Динамо» примет на временной домашней арене в Туле сыктывкарскую «Нику-Лузалес» (четвертое место).

Алина Морозова