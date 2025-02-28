Глава исполкома Альметьевска в СИЗО до 26 апреля и 493 млн рублей на благоустройство общественных пространств в Татарстане

Руководитель исполкома Альметьевска Айнур Исхаков был помещен под стражу до 26 апреля решением Набережночелнинского городского суда. В ходе судебного заседания защиту Исхакова осуществляли два адвоката, которые утверждали, что материалы обвинения не имеют достаточного доказательственного основания.

В 2025 году в Татарстане планируется благоустройство 23 общественных территорий с общей стоимостью работ 493,8 млн руб. Проект затронет 21 муниципальный район республики. Среди ключевых объектов — третий этап строительства Набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах (100,5 млн руб.), развитие парковой зоны «Семья» в Нижнекамске (81,5 млн руб.) и обновление Сквера Славы в Мамадыше (57 млн руб.).

ГУП «Мосгортранс» заключил договор с ПАО «КамАЗ» на поставку 400 электробусов большого класса за 29 млрд руб., включая НДС свыше 4 млрд. Соглашение также предусматривает сервисное обслуживание и ремонт техники в течение 15 лет. Основные требования к электробусам включают двухзонный климат-контроль (для кабины водителя и пассажирского салона), видеонаблюдение с записью от 13 Full HD камер, систему пожаротушения, а также обеспечение совместимости с действующей зарядной инфраструктурой.

Казанский авиационный завод получил контракт на изготовление 23 самолетов модели Ту-214. Для обновления производственных мощностей планируется инвестировать свыше 90 млрд руб. По словам министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, в целях импортозамещения запущен комплекс мер по наращиванию выпуска Ту-214. План включает техническое перевооружение, внедрение цифровых технологий производства, а также разработку современной системы сервисного обслуживания после продажи.

В Татарстане в ходе модернизации трассы М-7 «Волга» построено семь путепроводов длиной от 46 до 81 метра. Для обеспечения безопасности движения на объектах установлены ограждения, смонтировано освещение и нанесена дорожная разметка.

Казань примет международную театральную олимпиаду, ключевые события которой состоятся в обновленном здании театра Камала. Это мероприятие традиционно организуется раз в два года, начиная с середины 1990-х.

На основании данных прокуратуры и результатов личного приема граждан руководителем СУ СКР по Чувашии было возбуждено уголовное дело в отношении работников Министерства здравоохранения региона по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность, два эпизода). В данный момент следственные органы проводят все необходимые процессуальные действия для установления полной картины произошедшего, а также планируется назначение судебных экспертиз.

Артём Дергунов