Главу исполкома Альметьевска Айнура Исхакова городской суд Набережных Челнов отправил в СИЗО до 26 апреля, сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу исполкома Альметьевска отправили в СИЗО до 26 апреля

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Главу исполкома Альметьевска отправили в СИЗО до 26 апреля

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На судебном заседании интересы Исхакова представляли два адвоката. Они настаивали на том, что обвинение основано на недостаточных доказательствах.

Также, по мнению защиты, предприниматель, заключивший контракт с муниципалитетом, дал показания против их подзащитного, чтобы избежать собственного преследования и наказания.

Сам подсудимый не признал вину и просил суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Гособвинитель выступил за заключение под стражу до 26 апреля, сославшись на наличие дополнительных сведений о причастности обвиняемого к совершению иных преступлений.

Информация о задержании Айнура Исхакова по делу о мошенничестве в особо крупном размере на 2,6 млн руб. появилась вчера, 27 февраля.

Сообщалось, что уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего директора «Тандем+» Илдара Тагирова. Он был учредителем компании с 2015 по 2023 год.

Артём Дергунов