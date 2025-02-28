На участках реконструкции трассы М-7 в Татарстане построили семь путепроводов

В рамках модернизации трассы М-7 «Волга» в Татарстане завершено строительство семи путепроводов протяженностью от 46 до 81 метра. Они поддерживаются 21 опорой. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На сегодняшний день полностью готовы семь путепроводов. Их возвели на км 1061+100 в городе Набережные Челны, км 1079+179, км 1100+961 и км 1110+300 в Мензелинском районе, а также на км 1136, км 1153+850 и км 1161+700 в Актанышском районе Республики Татарстан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для безопасности движения установлены необходимые ограждения, освещение и нанесена разметка.

Новые путепроводы заменят существующие одноуровневые перекрестки, что значительно повысит безопасность и удобство съезда на федеральную трассу.

Параллельно продолжается возведение еще четырех путепроводов на км 1105+100, км 1119+500, км 1126 и км 1141+250 трассы М-7 «Волга». Специалисты занимаются устройством сопряжений подходов к мостам и монтажом мостовых полотен.

Артём Дергунов