В 2025 году в Татарстане благоустроят 23 общественных пространства на сумму 493,8 млн руб. Работы охватят 21 муниципальный район республики. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на благоустройство общественных пространств направят еще 493 млн руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане на благоустройство общественных пространств направят еще 493 млн руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Крупнейшими проектами станут строительство третьей очереди Набережной им. Фикрята Табеева в Набережных Челнах (100,5 млн руб.), развитие парка «Семья» в Нижнекамске (81,5 млн руб.) и реконструкция Сквера Славы в Мамадыше (57 млн руб.).

В Бугульме выделят более 40 млн руб. на благоустройство улицы Ленина. В большинстве районных центров, включая Аксубаево, Актаныш, Базарные Матаки и Черемшан, реализуют проекты на сумму около 10 млн руб. каждый.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», все работы планируется завершить до 31 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане благоустроят 21 общественное пространство за 639,7 млн руб.

Анар Зейналов