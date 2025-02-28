В Казани пройдет международная театральная олимпиада

Казань станет местом проведения международной театральной олимпиады. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в Министерстве культуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Артис (Ефимов) для Wowhaus Фото: Андрей Артис (Ефимов) для Wowhaus

Основные мероприятия проведут в новом здании театра Камала.

Международная театральная олимпиада проводится раз в два года с середины 1990-х годов. В России она проходила два раза: в Москве в 2001 году и в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Ранее сообщалось, что новый театр Камала в 2025 году также станет местом вручения театральной премии «Золотая маска».

Новое здание театра открыли 20 января. Объем инвестиций в проект оценивался в 13 млрд руб. Площадь семиэтажного театра составляет 56 тыс. кв. м. Четыре зала рассчитаны на 1,5 тыс. мест для зрителей. Строительство начали зимой 2023 года.

Дарья Сайфиева