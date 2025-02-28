В Чувашии возбудили дело на сотрудников регионального Минздрава

По материалам прокуратуры и итогам личного приема граждан руководством СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность — 2 эпизода) против сотрудников регионального Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, в период с декабря 2024 по февраль 2025 года чиновники Минздрава республики, несмотря на жизненную необходимость препаратов от диабета, не организовали их закупку и доставку в аптеки для льготников.

Как сообщает прокуратура республики, по поручению прокурора Чувашии Эдуарда Гиматова была проведена проверка информации о задержках в обеспечении льготных категорий граждан инсулином. В ходе проверки выяснилось, что житель Комсомольского округа, страдающий диабетом, был госпитализирован. Причиной стало то, что пациент не смог вовремя получить необходимый ему инсулин по льготному рецепту из-за его отсутствия в аптеке.

Еще один эпизод касается периода с ноября 2022-го по ноябрь 2024 года, когда должностные лица министерства недостаточно контролировали соблюдение санитарных норм в подведомственном учреждении и не обеспечили его медикаментами и расходными материалами в нужном объеме.

Это привело к тому, что произошла вспышка инфекционного заболевания среди пациентов стационара, что нарушило права граждан на качественное медицинское обслуживание и нанесло вред их здоровью.

В настоящее время следователь проводит необходимые процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела, в скором времени будут назначены судебные экспертизы.

Артём Дергунов