Казанский авиационный завод (КАЗ) законтрактовал производство 23 самолетов Ту-214. Об этом стало известно в ходе коллегии Минпромторга Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский авиазавод законтрактовал производство 23 самолетов Ту-214

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский авиазавод законтрактовал производство 23 самолетов Ту-214

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кроме того, на модернизацию производственных мощностей будет выделено более 90 млрд руб.

Глава Минпромторга РТ Олег Коробченко отметил, что в рамках импортозамещения реализуется комплекс мероприятий по расширению производства самолетов Ту-214, который включает модернизацию, переходно-цифровую технологию изготовления и создание современной системы послепродажного обслуживания.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что КАЗ планирует поставить первые самолеты Ту-214 в 2025 году.

В конце января Олег Коробченко заявил, что в этом году планируется создать два новых самолета Ту-214.

В декабре 2024 года раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что до 2027 года перед республикой стоит задача выйти на производство не менее 20 самолетов в год.

Анар Зейналов