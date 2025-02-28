Hard Rock Orchestra с программой Nirvana

КРЦ «Звезда»

14 марта

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Шедевры культовой рок-группы Nirvana в исполнении струнного оркестра Hard Rock Orchestra прозвучат в Самаре. В программе хиты со всех трех пластинок: от андеграудного Bleach и прорывного Nevermind до юбилейного In Utero. От лиричной About a Girl до душераздерающей Heart-Shaped Box. Зрители с головой окунутся в неподдельную романтику девяностых под трогательную мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей! Hard Rock Orchestra — это сайд-проект известного на весь мир симфонического оркестра RockestraLive. Коллектив с 2018 года дал множество концертов по всей стране от Санкт-Петербурга до Магадана. Ежегодные выступления в Кремлевском дворце собирают аншлаги из любителей рок-музыки. Перенесемся вместе во времена, когда музыка была настолько честной и искренней, что разрывала сердца миллионов.

«Старый добрый Цыпкин»

Самарская государственная филармония

30 марта

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В Самаре на сцене Самарской государственной филармонии литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представляет специальную программу «Старый добрый Цыпкин». В исполнении Александра Цыпкина — писателя и драматурга, чьи книги мгновенно становятся бестселлерами, а сценарии к сериалам получают высокие оценки критиков и зрителей и его специальных гостей — известных актеров театра и кино Максима Матвеева и Кристины Бабушкиной —прозвучат лучшие рассказы автора. Истории, которые не только вас развеселят, но и дадут повод задуматься о жизни. Не упустите возможность окунуться в мир современной искренней литературы! «„Старый добрый Цыпкин“ — это программа для тех, кто считает, что, когда я был моложе, я был добрее. В общем программа составлена из классических хитов, конечно, не таких классических, как Питерский old school, но тем не менее все равно знакомых и всеми любимых», — Александр Цыпкин.

«Модильяни»

Самарская государственная филармония

15 марта

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Спектакль «Модильяни» представляет собой драматическую постановку, посвященную последним годам жизни знаменитого итальянского художника Амедео Модильяни. В центре внимания — его страстная любовь к Жанне Эбютерн и непрекращающаяся борьба за истину и красоту в искусстве. Эта история раскрывает внутренние переживания и творческие поиски Модильяни, делая акцент на его стремлении к самовыражению и духовному возвышению. Спектакль поднимает важные вопросы о природе искусства, любви и человеческих страстях. Он заставляет зрителей задуматься о том, как творчество и личные отношения могут взаимно дополнять и вдохновлять друг друга, помогая преодолевать жизненные трудности. Это не просто театральное представление, а глубокое философское размышление о смысле и ценности искусства в нашей жизни. Главные роли исполнят талантливые актеры Павел Табаков и Юлия Хлынина, которые привнесут свой неповторимый почерк в интерпретацию персонажей.

Путешествие в мир вдохновения

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11 и 12 февраля в Самаре в КРЦ «Звезда» впервые прозвучала новая программа Lumisfera — «В объятия любви». Этот вечер навсегда останется в сердце, словно отпечаток волшебного сна. Премьера Lumisfera, программа «В объятия любви», стала откровением. Три тысячи мерцающих свечей окутали пространство, превратив зал в сказочный мир, где каждая нота оркестра звучала особенно чувственно. Это было путешествие в мир романтики и вдохновения. Музыка касалась самых сокровенных уголков души. Закрывая глаза, хотелось слушать и слушать бесконечно. Чистота звучания каждого инструмента завораживала, отсутствие электроники подчеркивало благородство мелодий. Страсть, восторг, восхищение — чувства переполняли зал. Luminary подарили Самаре не просто концерт, а настоящую сказку, сотканную из света, звука и любви. Вечер, когда музыка говорила громче слов. Вечер, который хочется вспоминать снова и снова.