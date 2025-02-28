За столом переговоров

Для успешного проведения переговоров и заключения выгодных сделок важна не только безупречная подготовка, но и правильный выбор места. С его помощью можно создать благоприятную атмосферу, подчеркнуть статус и продемонстрировать внимание к партнерам. Самарские заведения, предлагающие комфортные условия для официальных обедов и ужинов, отличаются разнообразием кухонь, уровнем сервиса и интерьером. Предлагаем вашему вниманию рестораны, идеально подходящие для проведения деловых встреч.



ЛИВИНГСТОН

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Уникальный, и, пожалуй, самый необычный ресторан-путешествие в Самарe, вот уже несколько лет пользуется популярностью у солидной аудитории. Концепция продумана до мелочей — переступая порог ресторана, вы попадаете в другой мир. В меню блюда Африки и Ближнего Востока, кухня далеких странствий, насыщенная специями и ароматами. Здесь соседствуют турецкие симиты, танзанийский пилау с ягненком, ливанские пирожки сфиха, марокканский суп харира, хумус, табуле и кебабы, приготовленные на открытом огне. В ресторане есть пять различных зон, расположенных на разных уровнях. Формат Chef’s Table — идеальное решение для проведения закрытых деловых встреч или организации эксклюзивного корпоративного мероприятия. Личное общение с шеф-поварами, дегустация уникальных блюд и тонкий подбор напитков, подчеркнут статус компании и продемонстрируют уважение к гостям.

ул. Ново-Садовая, 106г, корп. 1

СВОЯ СРЕДА

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Представьте себе утро, наполненное ароматом свежесваренного кофе, уютом и вдохновением для новых достижений. Бизнес-завтраки в ресторане «Своя среда» — это идеальное место для обмена идеями, заключения сделок или просто для вдохновляющих бесед за чашечкой кофе. Авторские блюда, приготовленные из свежайших ингредиентов, обеспечат вам заряд энергии и положительных эмоций на весь день. Основное средиземноморское меню ресторана отличается тонкой и элегантной подачей: осьминог гриль с беби-картофелем, запеченная груша с прошутто и сыром Дор Блю, крем-брюле с ягодами. Для вашего удобства здесь есть всё необходимое оборудование — от проектора до Wi-Fi. Это пространство идеально подходит как для официальных, так и для неформальных встреч.

9 просека, 2 линия, 44

VIVI

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Лучшая паста, приготовленная по старинным итальянским рецептам, и настоящая неаполитанская пицца, техника приготовления которой официально признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человека, ждут вас в фешенебельном итальянском ресторане Vivi, излюбленном месте самарских гурманов с 2022 года. Интерьер элегантный и вневременной: мягкие линии, панорамные окна, изысканная цветовая гамма. В ресторане — большой и малый залы, в последнем часто проводятся закрытые мероприятия, как деловые, так и семейные. Кроме того, имеется закрытый VIP-зал на шесть персон с отдельным входом. Изысканные вечера в Vivi — спокойные, размеренные и очень красивые. Команда ресторана готовит их для вас с большой любовью и пониманием.

Одесский переулок, 20

LUNASOLE

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В основе концепции заведения — синергия многовековой истории Средиземноморья, что открывает новые горизонты для смелых гастрономических экспериментов и предлагает уникальную возможность превратить посещение ресторана в увлекательное путешествие по историческим кухням региона. В LUNASOLE гармонично объединены греческие, итальянские, сицилийские, турецкие и израильские кулинарные традиции. Меню включает сицилийскую и неаполитанскую пиццу, приготовленную в дровяной печи, разнообразные пасты, широкий ассортимент морепродуктов, блюда, запеченные на углях, и изысканные десерты. Для гостей, ценящих уединение, предусмотрен VIP-зал на четырнадцать человек, а также отдельная комната с зоной шеф-тейбл, которая идеально подходит для семейных торжеств.

ул. Ново-Садовая, 160М, ТРЦ «МегаСити»

NEBO

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NEBO — видовой ресторан, расположенный на верхнем этаже отеля Lotte. Пожалуй, самое востребованное место в городе для серьезных встреч. К услугам гостей клубный этаж с уютными зонами для переговоров, корпоративных событий и банкетов. Концепция заведения основана на тематике Asia & Seafood, где переплетаются традиции и современные направления азиатской кухни с европейскими элементами и вкусами. Акцент меню ресторана на изысканных сочетаниях, качестве каждого ингредиента и гармоничных дополнениях в виде соусов и специй. Здесь можно попробовать легкие закуски, приготовленные из отборных продуктов, сытные основные блюда в стилях вок и робаты, а также оригинальные десерты, которые запомнятся интересным подходом к традициям.

Самарская, 110