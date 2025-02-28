В мире юриспруденции, где правят балом кодексы и преследуют назойливые дедлайны, увлечения и хобби — это не просто приятное времяпрепровождение, а жизненно важный инструмент выживания! Право на отдых — это не роскошь, а конституционная необходимость, особенно для тех, кто денно и нощно сражается за справедливость.

Сергей Мирзоян

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С детства восхищаюсь теннисом, а с 2004 года играю сам — в настоящий момент в Joker Samara. Теннис — азартная, состязательная и бесконтактная игра. Это спорт аристократов, политиков и бизнесменов. Тренировки помогают отвлечься от работы, сбросить негатив, поддерживать здоровье и общаться с разными людьми, не связанными с профессией.

Вахтанги Арзиани

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Рыбалка — это больше чем просто хобби; это полноценный способ расслабиться и восстановить силы. Свежий воздух и тишина природы — все это снижает уровень стресса и улучшает настроение. В отличие от шумных городских развлечений, рыбалка дарит возможность побыть наедине с собой или в компании близких людей, тем более что моя семья полностью поддерживает и разделяет мое увлечение.

Алексей Кокин

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Варианты досуга самые проверенные и эффективные: спорт, активный отдых и, конечно, семья, дети. В качестве авторского рецепта качественно перезагрузить мыслительный процесс я назвал бы любовь к искусству во всех его проявлениях и формах (путешествия по историческим местам, посещение музеев и галерей в рабочих и семейных поездках, организация досуга в составе деловых мероприятий).

Илья Плотников

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Теннис — это не только спорт, но и увлекательное и полезное для здоровья хобби, которое развивает координацию движений, быстроту реакций и стратегическое мышление. Игра в теннис поднимает мне настроение и помогает отвлечься от повседневных забот. Отмечу, что мои дети серьезно занимаются теннисом, поэтому у нас есть общие спортивные интересы, и иногда мы вместе проводим время на корте.

Дмитрий Самигуллин

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Полетами на параплане я занимаюсь с 2008 года. На данный момент я мастер спорта РФ, член сборной России по парапланеризму, участник чемпионатов мира, чемпионатов Европы, регулярно летаю на Кубке мира и иных международных соревнованиях. Были победы, были призовые места на разных соревнованиях. Но главное все же не награды, а сам полет, чувство свободы, индивидуальности и безграничных возможностей!

Игорь Струков

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Любовь к разумному экстриму — часть моей натуры. Снегоход — это классная возможность получить адреналин и отдохнуть одновременно. При активном управлении организм получает колоссальные физические нагрузки, а созерцание красоты нашей природы зимой является особым видом удовольствия.

Бильярд — это своего рода искусство, требующее мастерства, тактики, выдержки и терпения. Эти качества должны присутствовать и у любого профессионала-адвоката. Он объединяет людей, помогая развивать их навыки и наслаждаться процессом.

А сборная Палаты адвокатов Самарской области по русскому бильярду, в составе которой играет Игорь Струков, является действующим чемпионом России. И в сентябре 2025 года Самара будет принимать очередной чемпионат у себя.

Вячеслав Яблоков

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Среди моих увлечений волейбол и русский бильярд, а также невероятные путешествия по миру. Я посетил пять континентов — лишь Антарктида осталась неизведанной. Наиболее яркие впечатления мне подарили Австралия с ее захватывающей природой и Бразилия с ритмами ее безудержной жизни.