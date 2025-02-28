Четверть века на страже интеллектуальных прав

В современном мире инновации превращаются в бесценные активы, и их надежная защита выходит на передний план. Важно осознавать, что каждый оригинальный замысел или новаторское решение требуют надлежащей охраны, чтобы избежать нелегального присвоения и использования. Сегодня мы беседуем с Татьяной Викторовной Коровиной, патентным поверенным РФ и директором самарского филиала «Юридической фирмы Городисский и Партнеры» — одной из ведущих организаций в сфере защиты интеллектуальной собственности, с офисами, расположенными во всех крупных регионах России, а также в Казахстане, Киргизии, Украине и ОАЭ. В нашем интервью Татьяна Викторовна расскажет о корпоративном стиле фирмы «Городисский и Партнеры» и поделится секретами долголетия компании на рынке защиты интеллектуальной собственности.



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— Татьяна Викторовна, каков корпоративный стиль вашей компании?

— Если мы говорим о корпоративном фирменном стиле, то, наверное, это понятие следует расширить и не ограничиваться только описанием каких-то внешних атрибутов, например, особенностями интерьера офиса или дресс-кодом сотрудников, хотя в нашей фирме им, несомненно, уделяется внимание, в чем вы, наверное, убедились, побывав в самарском офисе. Дополнительно подчеркивают корпоративную индивидуальность наши правила общения с клиентами, как устного, так и письменного. Созданная нами корпоративная система электронного документооборота «Патадмин» также участвует в формировании нашего корпоративного стиля. Она позволяет всей нашей команде, внушительной численно и территориально, унифицировать и повысить качество услуг, эффективно вести делопроизводство и контролировать его состояние в любой момент времени, при необходимости задействовать ресурсы других подразделений компании.

Однако прежде всего стиль нашей фирмы — это высокий профессионализм сотрудников. Наши юристы и патентные поверенные имеют профильное образование, относящееся к той или иной отрасли науки: механика, электроника, химия, медицина, лингвистика и т. д. Способность наших специалистов разобраться в специ­фике отрасли применения результата интеллектуальной деятельности клиента позволяет предложить ему эффективную стратегию правовой охраны.

— Что есть интеллектуальная собственность, и почему ее охрана так важна в современном мире?

— Важно понимать разницу между интеллектуальной собственностью и результатом интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность — это результат интеллектуальной деятельности человека, исключительное право на который подтверждено. А что является подтверждением наличия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности? Законодательные механизмы подтверждения исключительного права на разные результаты интеллектуальной деятельности человека отличаются. Например, для того, чтобы возникло исключительное право на уникальное техническое решение, необходимо подать заявку на патент и получить его. А, к примеру, объект авторского права — литературное произведение не подлежит подобной регистрации в каком-либо ведомстве. Право на него возникает с момента создания, следовательно, для подтверждения возникновения права автору нужно самому позаботиться о фиксации и сохранении надлежащих доказательств возникновения исключительного права на произведение.

Регистрация, патентование, депонирование — вот те юридические инструменты, которые превращают плод интеллектуального труда в собственность, надежно охраняемую законом.

— Какой совет вы бы дали людям творческих профессий или начинающим предпринимателям по защите их интеллектуальной собственности?

— Вы знаете, советов можно дать много. Однако на первое место я бы поставила совет о своевременности. Не секрет, что такое понятие, как приоритет, играет ключевую роль в вопросе возникновения права собственности на результат интеллектуальной деятельности. Поэтому мой совет номер один — задумываться о возможности получения исключительных прав на свое устройство, способ, решение внешнего вида, на обозначение, индивидуализирующее товары или услуги, задолго до начала их внедрения, публикации, использования и т. д. Относительно объектов авторского права, я бы посоветовала авторам грамотно фиксировать надлежащие доказательства авторства и даты создания такого объекта.

— Какие наиболее интересные и, возможно, нестандартные кейсы из практики самарского филиала вы могли бы рассказать?

— Практически каждое дело, связанное с защитой интеллектуальной собственности, интересно и уникально. Если говорить о практике самарского филиала, то на ум приходит сложное, длившееся более трех лет, дело о возвращении имени легендарной, родившейся на самарской земле, группе ВИА «Синяя Птица». Оно завершилось победой благодаря кропотливой работе наших юристов и патентных поверенных, что позволило группе возобновить творческую деятельность и продолжить радовать поклонников под своим знакомым многим именем.

— Четверть века плодотворной работы самарского филиала фирмы — это впечатляющий результат. В чем секрет вашего профессионального долголетия?

— Да, самарскому филиалу в этом году исполняется 25 лет, однако фирма в целом на рынке услуг в области защиты интеллектуальной собственности уже более 65 лет. Это не просто цифры, это фундамент, на котором строится доверие. Результатом этого доверия являются долгосрочные отношения с ведущими предприятиями машиностроения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, IT-сферы, строительства, сферы услуг и ритейла.

Призвание и любовь к профессии — это основа нашей деятельности.

Беседовала Инна Лаврова