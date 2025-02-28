Честь и достоинство — фундамент профессии

Сегодня мы поговорим с адвокатом, председателем квалификационной комиссии палаты адвокатов Самарской области Алексеем Кокиным о краеугольных камнях успешной адвокатской практики: профессионализме, честности, непрерывном саморазвитии.

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— Путь в адвокатуру у каждого свой, уникальный, как отпечаток пальца. Для кого-то это осознанное решение, выношенное с юности, другие приходят случайно, а бывают и те, кого приводит сама жизнь. Алексей Валерьевич, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию?

— В статусе адвоката я уже 30 лет, и сейчас уже сложно точно сформулировать: я пришел в профессию, или она укоренилась во мне за столько лет. Утверждать можно одно: выбор когда-то был осознанным, правильным и оправдал себя во всех проявлениях — дал возможности профессионального роста, саморазвития и самореализации, работы в коллективе близких по ценностям коллег и единомышленников. С годами приходит понимание, что адвокат — это не просто юрист, знающий законы, это психолог, переговорщик, стратег, способный найти выход из самых сложных ситуаций. Это человек, на которого возложена огромная ответственность за судьбы других людей.

— Какие качества, по вашему мнению, наиболее важны для успешной работы в вашей сфере?

— Я думаю, самым справедливым и универсальным ответом будет тезис о честности — перед собой и перед доверителем. Готов ли я в силу компетенций, опыта, временных, организационных, материальных, психологических и иных ресурсов взяться за конкретное дело именно этого клиента? И насколько открыт и порядочен я по отношению к последнему? Из этого базового посыла будут произрастать все иные составляющие, необходимые для качественной работы адвоката: профессионализм, внимание к деталям и т. д.

— Итак, мы разобрались с качествами, определяющими успешного адвоката. Насколько, на ваш взгляд, важно для адвоката иметь личный бренд в современном правовом поле? В чем заключается его смысл, и как он влияет на профессиональную деятельность?

— Думаю, не будет лукавством признать, что под личным брендом зачастую воспринимается именно маркетинговая составляющая этого инструмента, т. е. лоббирование, продвижение себя как специалиста на рынке соответствующих услуг. Конечно, в современном многообразии рынка это неизбежность, те правила игры, которые необходимо просто принять. Однако в отношении адвокатуры нельзя забывать о нескольких важных аспектах. Во-первых, это прямой запрет на рекламу адвоката. Во-вторых, адвокатура — это отдельный институт гражданского общества, один из непосредственных гарантов и реализаторов конституционного права на квалифицированную правовую помощь. В-третьих, это социальная составляющая профессии: в некоторых случаях адвокатами юридическая помощь в силу закона оказывается бесплатно. Поэтому в случае с адвокатурой уместно и правильно говорить о личном бренде адвоката, как о продолжении его профессиональной и даже личной репутации.

— Безусловно, важно понимать, что личный бренд — это долгосрочная инвестиция, требующая терпения и последовательности. Но как молодым специалистам, только начинающим свой путь в юриспруденции, добиться успеха, не имея опыта и узнаваемости?

— Считаю бесценным приобщение начинающих адвокатов к опыту более опытных старших коллег. Адвокатура — это основанная на обязательном членстве корпорация, имеющая свой организационный и материально-технический ресурс: подобная конструкция нашей профессиональной среды предполагает наличие множества инструментов, которые позволяют делиться друг с другом опытом и знаниями (вебинары, форумы, очные собрания, собственные печатные издания и т. д.). Институт наставничества, испокон веков существовавший в адвокатуре, является незаменимым способом передачи навыков и этических норм молодым специалистам. Наставник не только помогает адаптироваться к реалиям работы, но и формирует правильное понимание роли адвоката в обществе, воспитывает уважение к закону и клиенту.

— Мир меняется, и вместе с ним меняется и адвокатура. Как вы видите ее будущее в условиях цифровизации и изменения подходов к работе с клиентами?

— На мой взгляд, пока что эти изменения носят больше процедурный характер: ведение делопроизводства, порядок выхода в заседания — и глубинной сущности профессии адвоката не затрагивают. Даже внедрение искусственного интеллекта в юридическую практику не заменит ни саму профессию адвоката или судьи, ни саму идею судебного процесса, как процедуры поиска истины: слишком много субъективных, психологических и эмоциональных факторов в этом задействовано.

— Какие изменения, по вашему мнению, должны произойти в профессиональной среде адвокатов в ближайшие годы?

— Думаю, здесь ответ очевиден для всей юридической корпорации: мы ожидаем итога достаточно давно инициированной глобальной реформы судопроизводства, которая поставит точку в вопросе о том, только ли адвокаты, как лица, сдавшие квалификационный экзамен, соответствующие специальным законодательно установленным требованиям и несущие за качество своей работы ответственность, будут иметь право представлять интересы доверителей в судах.

Беседовала Инна Лаврова