Ленинский район готовят к спринту

Более 500 млн рублей потребуется на строительство фиджитал-центра в Ленинском районе Ижевска. Эти средства республиканские власти попробуют привлечь в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Благодаря федеральной поддержке и участию спонсоров уже строится Дворец единоборств в Устиновском районе. Однако стать участником проекта непросто, в 2024 году из 10 городов, претендующих на средства федерального бюджета поддержка была оказана лишь трем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фиджитал-центр с ледовой ареной планируется построить в Ленинском районе Ижевска на ул. Автономной на месте бывшего педколледжа. Этот инвестиционный проект обсуждали на рабочем совещании, которое провел вице-спикер Госсовета — председатель комиссии по бюджету Наиль Мухамедзянов и вице-премьер правительства республики Тимур Меджитов.

Фиджитал — новое направление на стыке технологий и классического спорта. Такие площадки совмещают компьютерные виды спорта с реальными. Они включают в себя зоны для игровых видов спорта, отдельное пространство со спортивными тренажерами, площадки для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности. В настоящее время фиджитал-центры работают в Казани, Перми, Тюмени, Кемерово и Севастополе. В ряде регионов идет строительство.

Наиль Мухамедзянов отметил, что после сноса аварийного здания колледжа по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова провели опрос жителей Ленинского района по поводу дальнейшего использования этой площадки. «Горожане однозначно высказались за строительство многофункционального спортивно-досугового центра. В итоге у нас здесь должен появиться не просто спортивный зал, а центр образования, обучения и отдыха жителей района — как взрослых, так и детей. Запрос на это огромный»,— отметил Наиль Мухамедзянов.

По словам заместителя главы администрации Ижевска Евгения Хафизова, совместно с Корпорацией развития и группой потенциальных инвесторов разработан проект будущего центра. Он будет вмещать шесть функциональных блоков. Это ледовая арена с искусственным льдом, универсальный игровой зал для футбола, баскетбола, волейбола и тенниса, зона виртуальной реальности, раздевалки, тренерские и судейские, кафе, места для обучения и отдыха спортсменов. На прилегающей территории запланирована организация мест отдыха и зоны воркаута.

При этом основным вопросом сейчас является поиск финансирования строительства объекта. Министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин отметил, что планируется заявить фиджитал-центр для участия в федеральном проекте «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», чтобы получить федеральную поддержку.

«Многофункциональный спортивный центр с ледовой ареной станут хорошим дополнением к стадиону "Локомотив". У нас есть опыт участия в федеральном проекте "Бизнес-спринт" — благодаря федеральной поддержке сейчас строится Дворец единоборств в Устиновском районе»,— сказал министр.

Господин Парахин пояснил «Ъ-Удмуртия», что на строительство фиджитал-центра потребуется больше 500 млн руб. Инвесторами выступает «группа граждан, объединившаяся в коммерческую структуру для реализации проекта». При этом он не готов назвать сумму, которую планируют вложить инвесторы, так как еще не прописана финансовая модель. «С учетом высоких ставок по кредитам бизнес очень осторожно подходит к участию в таких крупных проектах»,— добавил министр.

Напомним, Удмуртия одной из первых вошла в федеральный проект «Бизнес-спринт», получив субсидию в размере 572,3 млн руб. на строительство Дворца единоборств. Проект реализуется в рамках ГЧП. Инвестором выступает компания UDS. Возведение сооружения началось в 2023 году.

В некоторых городах фиджитал-центры тоже строились с привлечением средств по федеральному проекту «Бизнес-спринт». При этом, как писали СМИ, из-за сложности попасть в этот проект, планы в ряде городов так и не были реализованы. В 2024 году в стране должны были построить порядка 10 фиджитал-центров, однако открылись только три.

Вице-спикер Госсовета — председатель постоянной комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов отмечает, что в Ленинском районе сейчас не хватает спортивных объектов. «Это достаточно обширный район. Сейчас прилагаются усилия для развития находящегося там стадиона "Локомотив", жители обратились, чтобы обновить там трибуны. Фиджитал-центр может стать новой точкой притяжения для жителей района. Удобно будет заниматься спортом»,— пояснил господин Черезов.

Начальник управления администрации Ижевска по физкультуре, спорту и молодежной политике Сергей Гусев также подтверждает высокую потребность в строительстве современной спортивной инфраструктуры в Ленинском районе Ижевска. «Появление там такого объекта для занятий фиджитал-спортом позволит привлечь не только детей, но и молодежь, и взрослое население. Фиджитал-спорт — это хороший симбиоз киберспорта и физического спорта. Как мы знаем, компьютерные игры очень популярны у детей и молодежи, а через подобные центры мы сможем увлечь их и физической активностью»,— говорит господин Гусев.

Михаил Красильников