Генконсульство РФ в Марселе усилило меры безопасности после взрывов

Генконсульство России в Марселе усилило меры безопасности после нападения на этой неделе. Они будут сохраняться до особого распоряжения, сообщили в дипмиссии.

«Обращаем внимание посетителей, что меры безопасности в генконсульстве были усилены и будут сохраняться на постоянной основе до особого распоряжения»,—говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства (цитата по «РИА Новости»).

В понедельник, 24 февраля, на территории генконсульства России в Марселе прогремели взрывы. Пострадавших и повреждений не было. Телеканал RMC сообщал о задержании двух подозреваемых в причастности к взрыву, ими оказались мужчины в возрасте 48 и 59 лет. По данным телеканала, они были задержаны «после проукраинского митинга» в портовой зоне.

27 февраля арестованных французов приговорили к восьми месяцам заключения. Сообщалось, что наказание могут заменить на домашний арест с электронным браслетом.

В России выразили возмущение в связи с «непропорционально мягким наказанием». Российская сторона расценивает случившееся как теракт, совершенный против генконсульства по предварительному сговору. Генконсул РФ сообщил, что ведомство намерено подать гражданский иск по факту инцидента. Суд назначил его рассмотрение на 23 января 2026 года.

Анастасия Домбицкая