Правительство увеличило субсидию для перевода грузовиков с бензина на газ

Правительство увеличило объем субсидирования расходов владельцев грузовых автомобилей при переводе транспорта с традиционных видов топлива на метан. Лимит господдержки увеличен до 1 млн руб., говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что такое решение простимулирует переход с бензина на метан, а также поддержит спрос на этот вид топлива. Соответствующие изменения внесены в приложение к государственной программе «Развитие энергетики».

Газовое топливо позволяет экономить на обслуживании двигателя. Оно увеличивает межремонтный период работы двигателя и срок службы масла в полтора-два раза, а свечей зажигания — на 40%. Токсичность выхлопных газов (СО) снижается в два-три раза.

По итогам 2024 года объем потребления газомоторного топлива в России вырос на 12% в годовом выражении, а к уровню 2018 года (до внедрения мер государственной поддержки) — в 3,5 раза. По оценкам Минэнерго, спрос на газомоторное топливо в России может к 2035 году вырасти более чем в четыре-шесть раз относительно текущих значений, до 10–15 млрд куб. м.

Подробнее — в материале «Ъ» «К транспорту в России подводят газ».