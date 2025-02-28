Участник СВО уволен с военной службы для работы главой поселения на Алтае

Участник специальной военной операции Денис Тадышев, победивший на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения в Горном Алтае, 27 февраля был уволен с военной службы. Он направлен для постановки на воинский учет в военкомат по месту жительства. После возвращения в регион Денис Тадышев приступит к исполнению должностных обязанностей главы поселения, сообщили «Ъ-Сибирь» в правительстве республики.

Военнослужащий с 1 по 20 февраля находился в отпуске. 9 февраля он победил на выборах главы сельского поселения, где проживает около 1,5 тыс. человек, а 21 февраля вернулся в часть. В правительстве уточнили, что в настоящее время господин Тадышев находится в Донецке.

По словам врио главы администрации Балыктуюльского сельского поселения Екатерины Кобеновой, после возвращения господина Тадышева планируется провести сессию сельсовета, которая утвердит нового главу.

Валерий Лавский