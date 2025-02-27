Умер 48-летний экс-футболист «Реала» Хавьер Дорадо

Бывший футболист испанского клуба «Реал Мадрид» Хавьер Дорадо скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба. В интервью изданию Relevo Дорадо рассказывал, что с 2018 года лечился от рака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Дорадо в 2000 году

Фото: Tom Shaw / Allsport / Getty Images Хавьер Дорадо в 2000 году

Фото: Tom Shaw / Allsport / Getty Images

Как отмечает издание AS, два года назад у Дорадо случился рецидив заболевания. Все это время он жил в Пальма-де-Мальорке и ждал новой пересадки костного мозга.

Футболист был воспитанником молодежной команды «Реала». В основном составе клуба он играл в 1999–2000 годах. Будучи игроком «Реала», Дорадо успел проявить себя в трех соревнованиях: двух матчах Лиги чемпионов, четырех матчах Кубка Испании и одном — клубного чемпионата мира.

Затем Дорадо был игроком «Райо Вальекано», хихонского «Спортинга», «Мальорки» и «Атлетико Балеарес». До 21 года он также играл в сборной страны. За свою карьеру Хавьер Дорадо поучаствовал в 308 матчах, в том числе 16 в первом дивизионе, и забил 4 гола.