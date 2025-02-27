В Израиле мужчина въехал на автомобиле в пешеходов, 10 человек пострадали

В Израиле на перекрестке Пардес-Хана—Каркур мужчина на автомобиле въехал в пешеходов на автобусной остановке. Пострадали десять человек, как минимум один из них в критическом состоянии, двое — в тяжелом. Полиция изучает версию о теракте.

«Террорист наехал на группу людей, стоявших на автобусной остановке, затем врезался в полицейскую машину, выскочил из машины и, напав на сотрудников полиции, был ликвидирован»,— говорится в сообщении полиции, которое приводит Channel 12.

Изначально сообщалось, что виновник инцидента — 24-летний израильтянин арабского происхождения. Channel 12 позднее уточнил, что мужчина — 50-летний палестинец с Западного берега реки Иордан, который был женат на израильтянке и несколько лет жил в Израиле.

Лусине Баласян