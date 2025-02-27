В Бугульме во время пожара в пятиэтажном доме погиб человек
В Бугульме во время пожара, случившегося в пятиэтажном доме на ул. Чайковского, 18, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Когда пожарные подразделения прибыли на место, из квартиры на третьем этаже шел густой дым.
Пожарные вскрыли входную дверь и обнаружили в коридоре тело мужчины, не подающего признаков жизни. Его вынесли на улицу и передали бригаде медиков.
Возгорание охватило диван на площади 4 кв. м.
«Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.