В Бугульме во время пожара в пятиэтажном доме погиб человек

В Бугульме во время пожара, случившегося в пятиэтажном доме на ул. Чайковского, 18, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Когда пожарные подразделения прибыли на место, из квартиры на третьем этаже шел густой дым.

Пожарные вскрыли входную дверь и обнаружили в коридоре тело мужчины, не подающего признаков жизни. Его вынесли на улицу и передали бригаде медиков.

Возгорание охватило диван на площади 4 кв. м.

«Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Артём Дергунов