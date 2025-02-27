Глобальное производство Toyota выросло впервые за последние 12 месяцев

Сегодня японский автоконцерн Toyota представил данные о производстве и продажах за январь. Всего в январе во всем мире компания выпустила 781,7 тыс. автомобилей. Это на 6% больше, чем в январе прошлого года, и первый рост в годовом исчислении за последние 12 месяцев.

Драйвером стало производство Toyota на территории Японии — 266 тыс. автомобилей, что на 22% больше, чем годом ранее. Это позволило компенсировать небольшое снижение (–1,4%, 515,7 тыс.) производства за пределами страны. Производство в странах Азии сократилось в годовом исчислении на 5,3% (234,7 тыс.). В Северной Америке и Европе был зафиксирован рост производства — 178,5 тыс. (+3,2%) и 72,6 тыс. (+3,9%) соответственно.

Опрошенные Bloomberg эксперты объясняют восстановление производства тем, что компания начала оправляться от ряда скандалов, вызванных отзывами и ужесточением регулирования. По итогам прошлого года мировое производство Toyota сократилось на 1,4%, до 10,15 млн автомобилей. Тем не менее компания смогла уверенно сохранить за собой первое место в мире, оставив на втором месте немецкий Volkswagen c годовым производством 9 млн автомобилей.

Евгений Хвостик