Ярославские ученые предложили делать спирт из борщевика Сосновского

Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали технологию по переработке побегов и семян борщевика Сосновского в спирт и эфирные масла. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Исследования проводили специалисты Института химии и химической технологии ЯГТУ по собственной инициативе. Борщевик обладает высокой сахаристостью. Больше всего сахара содержится в стебле растения. Из стеблей ученые получили сок, который упаривали до концентрации сахара 30% по массе.

«Полученный рафинад подвергался сбраживанию сухими спиртовыми дрожжами и энзимами. Проводя опыты последовательно по каждой технологии, в результате мы добились полного сбраживания сока растения в спирт»,— сообщил преподаватель Института химии и химической технологии ЯГТУ Александр Павлов.

Ученые пришли к выводу, что из борщевика можно делать спирт, пригодный для технических нужд.

«Получаемый из борщевика Сосновского спирт может быть использован в качестве компонента топлива для двигателей внутреннего сгорания, как компонент стеклоочистителей автомобилей и иных производственных нужд»,— рассказал Александр Павлов.

Из жмыха, образовавшегося при переработке растения, ученые предлагают делать топливные пеллеты или использовать в качестве корма водоплавающих птиц. Из семян борщевика специалисты ЯГТУ получили эфирные масла, пригодные для изготовления морозостойких полимерных композитов для железнодорожного подвижного состава.

Кроме того, исследователи искали и способы борьбы с сорняком. Нейтрализовать рост борщевика они предлагают за счет инъекций раствора уксуса в стебель растения.

Антон Голицын