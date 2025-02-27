В Ярославле заработал «Цифровой городовой» от Ростеха

В Ярославле в Юбилейном парке установили систему видеоаналитики «Цифровой городовой», которая выявляет курящих людей и собак на детской площадке. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Система установлена в начале 2025 года партнером госкорпорации NtechLab. «Цифровой городовой» работает на основе искусственного интеллекта, система включает камеры, программное обеспечение и громкоговоритель.

«Если ИИ с помощью машинного зрения выявляет факт выгула собаки или определяет человека с сигаретой, то встроенный голосовой помощник просит прекратить нарушать общественный порядок и отдалиться от мест скопления отдыхающих с детьми»,— рассказали в «Ростехе».

По словам гендиректора NtechLab Алексея Паламарчука, власти Ярославля положительно оценили новинку. За два месяца работы система сделала 686 голосовых замечаний, из них 561 из-за неправомерного выгула собак.

Напомним, с июля 2024 года в регионе действуют правила выгула животных, за нарушение которых предусмотрен штраф в размере 3–5 тыс. руб. Так, запрещен выгул собак без поводка и намордника лицами, «не способными в силу возраста и (или) физического развития либо по причине опьянения» контролировать действия животных, на территориях учебных заведений и объектов здравоохранения, за допущение загрязнения животными общественных мест и за самовыгул.

Алла Чижова