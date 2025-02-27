Хирург объяснил сложность операции ребенка, которого покусали собаки в Сочи

Пластический хирург Алексей Дикарев объяснил сложность операции мальчика, на которого напали собаки в Сочи. Подобная травма требует решения консилиума врачей, рассказал телеканалу «Краснодар» хирург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам Алексея Дикарева, необходимо провести операцию с учетом того, что ребенок будет взрослеть. Некоторые типы реконструкции не дают увеличение органов и анатомических зон. Впоследствии это может отразиться на неправильном формировании внешности и ее функциях. Например, забранный лоскут со лба, бедра и голени оставляет после себя минус одну анатомическую реконструктивную единицу.

26 февраля на одном из участков в СНТ «Авиатор» Адлерского района две домашние собаки крупной породы, которые находились без присмотра хозяина, напали на девятилетнего мальчика и укусили его за лицо. Ребенку помогли прохожие, отогнавшие животных. Сейчас 48-летний хозяин собак задержан, его допрашивают. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Алина Зорина