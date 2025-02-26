Главные новости за 26 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Кубань подверглась самой масштабной атаке украинских беспилотников с начала СВО. В ночь на 26 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 83 БПЛА над территорией края.

Обвиняемый в убийстве аниматоров на Кубани выразил соболезнования семье жертвы. Уголовное дело было передано в суд в мае 2024 года.

СКР возбудили уголовное дело из-за нападения двух собак на ребенка в Сочи. Две домашние собаки крупной породы, которые находились без присмотра хозяина, напали на девятилетнего мальчика и укусили его за лицо.

На развитие общественной инфраструктуры Кубани направят 50 млрд рублей. В крае появятся 27 школ и 21 детский сад.

Вениамин Кондратьев открыл 35-ю выставку «ЮгБилд» в Краснодаре. В отраслевой выставке приняли участие около 80 кубанских предприятий.

В Туапсе из-за атаки дронов повреждены детский сад, общежития и несколько домов. Пострадавших нет.

На десяти участках побережья Кубани обнаружили новые выбросы мазута. Спасатели собирают свежие фрагменты нефтепродуктов, после чего продолжают очистку основной территории пляжей.

В Краснодаре в январе 54% сделок пришлось на однокомнатные квартиры. 28% — на двухкомнатные, студии выбрали 12% покупателей, трехкомнатные лоты приобрели 6%.

Жители Кубани массово пожаловались на сбой в работе «Билайн». От жителей региона поступило 20% обращений.