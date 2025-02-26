В Краснодаре в январе 54% сделок пришлось на однокомнатные квартиры

В январе на первичном рынке недвижимости Краснодара 54% сделок пришлось на однокомнатные квартиры, 28% — на двухкомнатные, студии выбрали 12% покупателей, трехкомнатные лоты приобрели 6%. Такие данные приводит департамент аналитики девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Неометрии» Фото: пресс-служба «Неометрии»

Рынок демонстрирует поступательный рост: средняя стоимость квадратного метра в городе в первый месяц 2025 года превысила 158 тыс. руб., увеличившись на 5% по сравнению с январем 2024 года. По словам экспертов, квартиры небольшой площади остаются наиболее востребованными, что связано как с повышением цен, так и с инвестиционной привлекательностью — малогабаритное жилье активно используется для сдачи в аренду.

Большинство сделок совершается местными жителями: 85% покупателей в январе оказались из Краснодарского края. Еще по 3% сделок пришлось на клиентов из Белгородской и Томской областей, республик Дагестан и Крым, а также Севастополя.

Вячеслав Рыжков